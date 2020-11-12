Власти Чернигова заявили, что будут смягчать, а не усиливать карантин

В Чернигове также не хотят вводить жесткий карантин на выходных

В Чернигове также не хотят вводить жесткий карантин на выходных

Фото: УНИАН

Если будет такая возможность, Чернигов не будет выполнять решение Кабинета Министров о карантине выходного дня.

Об этом заявил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, новые ограничения не повлияют на динамику заболеваемости, но могут навредить бизнесу.

Уже традиционно мы о решении правительства узнаем из новостей, а самого документа мы еще не видели. Если в решении правительства будет возможность принимать решение самостоятельно, то, конечно, мы считаем, что эти карантинные ограничения, кроме вреда бизнесу, они ничего не изменят, потому что заболеваемость вряд ли от этого существенно изменится", - сказал Ломако.

Он добавил, что городские власти хотят поддержать бизнес.

Поэтому если должностные лица горсовета или спецкомиссии смогут не вводить этих ограничений, то в Чернигове мы будем на стороне бизнеса и здравого смысла. Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать, если у нас будут возможности это делать", - отметил чиновник.

Напомним, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.