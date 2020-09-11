Степанов просит Госпотребслужбу сильнее контролировать карантин в Украине

Это обусловлено игнорированием карантинных норм украинцами

Это обусловлено игнорированием карантинных норм украинцами

Об этом во время визита в Чернигов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Regionews со ссылкой на "Главком".

По словам Степанова, 70-80% продавцов на центральном рынке Чернигова не носят масок, или носят ее на подбородке.

"Я подчеркиваю, что соблюдение правил – это прежде всего обязанности перед самим собой, а не перед правительством, государством или министерством. Это ваше здоровье, ваша жизнь, это здоровье и жизнь ваших близких. Это не вопрос штрафов, это вопрос безопасности", – сказал глава Минздрава.

Он обратился к министру экономики Игорю Петрашко, отметив необходимость усилить контроль со стороны Госпотребслужбы объектов массового скопления людей.

Напомним, во время брифинга 11 сентября министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что имеет вопросы к местной власти Чернигова за несоблюдение противоэпидемических мероприятий на местном рынке.