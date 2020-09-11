17:54  11 сентября
В Минобразования заявили о проникновении неизвестных в здание министерства
10:58  11 сентября
Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"
18:26  11 сентября
В зоне ООС с начала суток сохраняется тишина – штаб
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2020, 17:30 3

Степанов просит Госпотребслужбу сильнее контролировать карантин в Украине

11 сентября 2020, 17:30 3
Читайте також українською мовою
Это обусловлено игнорированием карантинных норм украинцами
Это обусловлено игнорированием карантинных норм украинцами
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения просит Госпотребслужбу усилить контроль за карантином.

Об этом во время визита в Чернигов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Regionews со ссылкой на "Главком".

По словам Степанова, 70-80% продавцов на центральном рынке Чернигова не носят масок, или носят ее на подбородке.

"Я подчеркиваю, что соблюдение правил – это прежде всего обязанности перед самим собой, а не перед правительством, государством или министерством. Это ваше здоровье, ваша жизнь, это здоровье и жизнь ваших близких. Это не вопрос штрафов, это вопрос безопасности", – сказал глава Минздрава.

Он обратился к министру экономики Игорю Петрашко, отметив необходимость усилить контроль со стороны Госпотребслужбы объектов массового скопления людей.

Напомним, во время брифинга 11 сентября министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что имеет вопросы к местной власти Чернигова за несоблюдение противоэпидемических мероприятий на местном рынке.

Минздрав карантин коронавирус глава украинцы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »