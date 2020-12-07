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07 декабря 2020, 17:29 5

В Минздраве назвали новые сроки пика заболеваемости COVID-19

07 декабря 2020, 17:29 5
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Спад заболеваемости коронавирусом ожидается не ранее февраля следующего года
Спад заболеваемости коронавирусом ожидается не ранее февраля следующего года
Укринформ
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Зимой в Украине ожидается несколько пиковых периодов заболеваемости COVID-19. Они начнутся в середине января и продлятся до середины февраля.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Лига".

При этом он отметил, что за математическими моделями, включая международные, естественный спад заболеваемости коронавирусом ожидается не раньше февраля следующего года.

По словам Кузина, эпидемическая ситуация в Украине складывается таким образом, что введение локдауна избежать не удастся. Но нужно учитывать два фактора: способность системы здравоохранения и своевременность введения до того, как случится коллапс.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украине впервые с конца августа наблюдается существенное уменьшение больных коронавирусом.

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