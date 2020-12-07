В Минздраве назвали новые сроки пика заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости коронавирусом ожидается не ранее февраля следующего года

Спад заболеваемости коронавирусом ожидается не ранее февраля следующего года

Укринформ

Зимой в Украине ожидается несколько пиковых периодов заболеваемости COVID-19. Они начнутся в середине января и продлятся до середины февраля.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Лига".

При этом он отметил, что за математическими моделями, включая международные, естественный спад заболеваемости коронавирусом ожидается не раньше февраля следующего года.

По словам Кузина, эпидемическая ситуация в Украине складывается таким образом, что введение локдауна избежать не удастся. Но нужно учитывать два фактора: способность системы здравоохранения и своевременность введения до того, как случится коллапс.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украине впервые с конца августа наблюдается существенное уменьшение больных коронавирусом.