В Минздраве разработали новые санитарные правила для украинских школ

О них сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко

О них сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко

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Среди изменений, которые вступят в силу уже 1 января 2021 года — подключение интернета, новые требования к мебели, обязательные внутренние туалеты и обновленные принципы питания.

Об этом Виктор Ляшко сообщил сегодня на брифинге, передает RegioNews.

Новые санитарные правила, которые вводятся уже с нового года, касаются подключения интернета, новых требований к мебели, обязательных внутренних туалетов и обновленных принципов питания.

В частности, Минздрав позволил использовать в учебных заведениях проводное и беспроводное подключение к интернету. Если беспроводное, то роутеры и Wi-Fi должны быть на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время. Также установлены требования к интернет-оборудованию. У персональных компьютеров экран должен быть не меньше 15 дюймов, при невозможности использовать персональные компьютеры, у ноутбуков разрешается 14-дюймовый экран, но мышка и клавиатура должны быть отдельно.

Также в каждой школе должны быть внутренние туалеты. Задача это выполнить возлагается на владельцев заведений, органы местного самоуправления. По словам Ляшко, в Украине до сих пор в каждой 10-й школе туалеты находятся на улице.

Насчет мебели - в каждом учебном заведении предусматривается как минимум два-три их размера. Учащихся, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду от окна, ближе к внутренней стене. Документ также предлагает не менее двух раз в год пересаживать учеников в другие ряды для профилактики нарушений зрения и слуха.

Также в Украине меняют подходы к организации питания школьников. Разрешается даже организовывать кейтеринг, но с соблюдением норм безопасности и качества. Должны быть соблюдены принципы здорового питания и требования к готовым блюдам: будет действовать ряд ограничений относительно содержания соли, сахара и жиров.

Установлен перечень пищевых продуктов, которые запрещено продавать в школьных буфетах и автоматах (чипсы, сухарики, сладости и другие снеки). Зато установлена группа пищевых продуктов, которые должны быть в школьном рационе каждый день: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

Впервые будет урегулирован вопрос питания детей с особыми потребностями. Если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра о диетических потребностях, то в школе должны предоставить отдельное питание именно для этого ребенка.

Также учащиеся, проживающие на расстоянии более 2 км от общеобразовательного учреждения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза к школам. Аренда школ не под образовательные потребности четко запрещена.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство установило окончательную дату введения локдауну в Украине.