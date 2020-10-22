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22 октября 2020, 18:11 3

В Украине могут ввести локдаун при 15 тысячах больных в сутки - Зеленский

22 октября 2020, 18:11 3
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Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полный локдаун в Украине могут ввести при 15 тысячах новых больных COVID-19 в день.

Об этом он рассказал в интервью четырем украинским телеканалам, передает RegioNews.

Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков ... На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун", - заявил Зеленский.

Он добавил, что жесткий карантин полностью остановит экономику Украины, и поэтому сейчас его введение нецелесообразно, однако ежедневно происходит активное переоборудование больниц и обеспечение медиков.

По мнению президента, одним из определяющих факторов является наличие врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19.

Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных COVID-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям - мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски - не только для себя, но и для своего окружения", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский пообещал не отправлять украинцев снова на жесткий карантин.

Украина Владимир Зеленский карантин заявление экономика
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