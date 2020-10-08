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Более 5000 в сутки: поставлен новый антирекорд прироста больных COVID-19 в Украине
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08 октября 2020, 09:42 10

Более 5000 в сутки: поставлен новый антирекорд прироста больных COVID-19 в Украине

08 октября 2020, 09:42 10
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Больше всего новых случаев выявили в Харьковской области и в Киеве
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5 397 новых случаев болезни, умерли 93 человека, 2263 пациента выздоровело, также были госпитализированы 900 человек с диагнозом COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской области - 576, в Киеве - 422, в Одесской области - 367 новых случаев инфицирования и в Сумской области - 312.

Всего за сутки было проведено 57 331 тестирование. Из них 34 295 исследований методом ПЛР, 23 036 - методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболело 244 734 человека, из них 108 233 выздоровели, летальных исходов - 4690.

Напомним, вчера в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 753 лицам.

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