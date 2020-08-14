В Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили 1732 людям

За прошедшие сутки умерли 19 больных, выздоровел 581 человек

За прошедшие сутки умерли 19 больных, выздоровел 581 человек

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По состоянию на 14 августа в Украине Covid-19 обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели, а 2011 - умерли от осложнений.