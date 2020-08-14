В Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили 1732 людям
По состоянию на 14 августа в Украине Covid-19 обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели, а 2011 - умерли от осложнений.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее количество случаев болезни за прошедшие сутки обнаружили в Харьковской области - 205, Львовской - 184, Одесской - 160, г. Киеве -158, Черновицкой - 154 и Ивано-Франковской - 143 областях.
Также зафиксирован новый антирекорд по количеству госпитализированных пациентов за сутки - 330 человек.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 3129 случаев;
- Волынская область — 4529 случаев;
- Днепропетровская область — 1658 случаев;
- Донецкая область — 1049 случаев;
- Житомирская область — 2333 случая;
- Закарпатская область — 6080 случаев;
- Запорожская область — 1038 случаев;
- Ивано-Франковская область — 6320 случаев;
- Кировоградская область — 739 случаев;
- г. Киев — 10160 случаев;
- Киевская область — 4429 случаев;
- Львовская область — 11658 случаев;
- Луганская область — 171 случай;
- Николаевская область — 770 случаев;
- Одесская область — 4732 случая;
- Полтавская область — 533 случая;
- Ровенская область — 7326 случаев;
- Сумская область — 783 случая;
- Тернопольская область — 3538 случаев;
- Харьковская область — 5583 случая;
- Херсонская область — 290 случаев;
- Хмельницкая область — 1514 случаев;
- Черновицкая область — 7264 случая;
- Черкасская область — 1092 случая;
- Черниговская область — 1154 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 13 августа в Украине выявили 1592 новых случая Covid-19.
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