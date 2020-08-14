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14 августа 2020, 09:46 12

В Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили 1732 людям

14 августа 2020, 09:46 12
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За прошедшие сутки умерли 19 больных, выздоровел 581 человек
За прошедшие сутки умерли 19 больных, выздоровел 581 человек
pixabay.com
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По состоянию на 14 августа в Украине Covid-19 обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели, а 2011 - умерли от осложнений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество случаев болезни за прошедшие сутки обнаружили в Харьковской области - 205, Львовской - 184, Одесской - 160, г. Киеве -158, Черновицкой - 154 и Ивано-Франковской - 143 областях.

Также зафиксирован новый антирекорд по количеству госпитализированных пациентов за сутки - 330 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 3129 случаев;
  • Волынская область — 4529 случаев;
  • Днепропетровская область — 1658 случаев;
  • Донецкая область — 1049 случаев;
  • Житомирская область — 2333 случая;
  • Закарпатская область — 6080 случаев;
  • Запорожская область — 1038 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 6320 случаев;
  • Кировоградская область — 739 случаев;
  • г. Киев — 10160 случаев;
  • Киевская область — 4429 случаев;
  • Львовская область — 11658 случаев;
  • Луганская область — 171 случай;
  • Николаевская область — 770 случаев;
  • Одесская область — 4732 случая;
  • Полтавская область — 533 случая;
  • Ровенская область — 7326 случаев;
  • Сумская область — 783 случая;
  • Тернопольская область — 3538 случаев;
  • Харьковская область — 5583 случая;
  • Херсонская область — 290 случаев;
  • Хмельницкая область — 1514 случаев;
  • Черновицкая область — 7264 случая;
  • Черкасская область — 1092 случая;
  • Черниговская область — 1154 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 13 августа в Украине выявили 1592 новых случая Covid-19.

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