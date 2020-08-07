Харьков попал в "красную" карантинную зону

Новое разделение вступит в силу с понедельника, 10 августа.

Новое разделение вступит в силу с понедельника, 10 августа.

Фото:скриншот

Харьков попал в "красную" зону по уровню распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает RegioNews.

Отметим, четвертый уровень эпидемиологической опасности установлен только в городе, Харьковская область остается на первом, "зеленом" уровне. Вместе с Харьковом статус "красной" зоны получили Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области.

Одновременно Тернополь и Луцк, которые в течение недели были в "красной" зоне, оказались в "зеленой" и "оранжевой" зонах соответственно.

В "оранжевую" зону также попали Черновцы, Ровенский район, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

Вся остальная территория Украины остается в "желтой" и "зеленой" зонах.

Напомним, очередной антирекорд: в Украине обнаружили 1453 случая коронавируса.