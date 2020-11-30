Украина начала закупку тестов на антиген для выявления COVID-19, - глава Минздрава

Средства на это уже разблокированы

Средства на это уже разблокированы

Фото: Минздрав

Украина с сегодняшнего дня начинает закупки тестов на антиген для выявления COVID-19. Средства на это уже разблокированы.

Об этом на селекторном совещании у президента заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на совещании обсудили последние данные по развитию ситуации с COVID-19. В частности, отныне разблокирован средства на приобретение тестов на антиген и начинается их закупка.

По словам Степанова, при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут обратиться на созданную "горячую линию" Минздрава, где они получат консультацию. При необходимости к ним выедет мобильная бригада.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин.