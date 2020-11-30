13:58  30 ноября
Разумков не исключает введения локдауна в Украине
12:08  30 ноября
Житомирская ОГА проверит больницу, которую раскритиковал министр Степанов
13:35  30 ноября
Степанова вновь пригласят на час вопросов к правительству
UA | RU
UA | RU
30 ноября 2020, 15:45 4

Украина начала закупку тестов на антиген для выявления COVID-19, - глава Минздрава

30 ноября 2020, 15:45 4
Читайте також українською мовою
Средства на это уже разблокированы
Средства на это уже разблокированы
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

Украина с сегодняшнего дня начинает закупки тестов на антиген для выявления COVID-19. Средства на это уже разблокированы.

Об этом на селекторном совещании у президента заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на совещании обсудили последние данные по развитию ситуации с COVID-19. В частности, отныне разблокирован средства на приобретение тестов на антиген и начинается их закупка.

По словам Степанова, при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут обратиться на созданную "горячую линию" Минздрава, где они получат консультацию. При необходимости к ним выедет мобильная бригада.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин.

коронавирус Украина министр Минздрав Министерство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Запорожский облсовет
Виктор Глеба: "Строительная мафия" вместе с Чернышовым и Шуляк сговорились против реформ Зеленского
Все публикации »
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Все блоги »