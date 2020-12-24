Власть не планирует отменять локдаун в январе, - Степанов

Об этом Степанов заявил в интервью журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Мы не считаем это нужным (перенос жесткого карантина на более поздние даты, - ред.). С января у нас начинается рост количества больных гриппом, нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных. Поэтому ни о каких переносах жесткого карантина в январе мы даже не готовы думать", - заявил он.