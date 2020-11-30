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30 ноября 2020, 14:36 58

Нарушение карантина выходного дня: в Киеве полиция составила более 400 протоколов

30 ноября 2020, 14:36 58
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Фото: из открытых источников
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В Киеве в период действия карантина выходного дня 28-29 ноября работники Нацполиции проверили 1510 заведений и зафиксировали 406 нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

В течение последних выходных проверено 1510 учреждений хозяйственной деятельности - это развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры и т.д", - говорится в сообщении.

По результатам проверок на руководителей заведений составили 198 административных протоколов по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей). За это предусмотрен штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Также в учреждениях полицейские проверяли граждан на предмет ношения средств индивидуальной защиты. Были составлены 208 административных протоколов, что предусматривает штраф от 170 до 255 гривен.

В Нацполиции также призвали граждан сообщать по спецлинии 102 о случаях нарушения противоэпидемических ограничений.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что локдаун на три недели сведет к нулю заболеваемость COVID-19.

Киев карантин полиция нарушение штраф протокол
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