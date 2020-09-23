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23 сентября 2020, 12:34 2

Зеленский сказал, почему украинцы все больше болеют коронавирусом

23 сентября 2020, 12:34 2
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По словам президента, в начале карантина удалось не допустить большого удара пандемии
По словам президента, в начале карантина удалось не допустить большого удара пандемии
Офис президента
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, причиной роста числа заражений коронавирусом в Украине является то, что люди устали от угрозы COVID-19, карантина и постоянного эмоционального напряжения.

Такое мнение он высказал в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny накануне официального визита в Словакию. Текст интервью переведен Офисом президента, передает RegioNews

"Люди очень хотят вернуться к привычной жизни. Больше всего вспышек спровоцировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов", - заявил президент.

Он отметил, что в начале карантина удалось не допустить большого удара пандемии.

"Важно, чтобы изобрели вакцину как можно быстрее и чтобы мы все, работая вместе и помогая друг другу, разрабатывали общеевропейские ответы на негативные последствия пандемии", - сказал Зеленский.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19.

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