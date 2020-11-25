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25 ноября 2020, 09:06 11

В Украине за сутки обнаружили почти 14 тысяч новых больных COVID-19

25 ноября 2020, 09:06 11
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Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве
Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве
Фото: из открытых источников
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В Украине за 23 ноября коронавирус обнаружили у 13 882 человек, умерли 229 больных, выздоровели 8 420 человек, были госпитализированы 1 818 пациентов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

13 882 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников", - сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (980), в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

За сутки всего было проведено 75 396 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 45 438, методом ИФА - 29 958.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 661 858 человек;
  • выздоровели - 307 778 человек;
  • летальных исходов - 11 492;
  • проведения ПЦР-тестов - 4324463.

Напомним, в Украине за 23 ноября коронавирус подтвердили 12 287 лицам, зафиксировано 188 летальных случаев.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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