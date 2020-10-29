Минздрав просит еще два миллиарда гривен на новый метод COVID-тестирования

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы будем внедрять новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген, которые мы должны внедрить в нашей стране. Мы уже подали соответствующие изменения в определенные постановления, а также запрос на получение дополнительных средств. Это около 2 миллиардов гривен, которые нам необходимы именно на борьбу с COVID-19, львиная доля уйдет именно на этот метод тестирования", - сообщил он.