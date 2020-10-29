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29 октября 2020, 13:44 4

Минздрав просит еще два миллиарда гривен на новый метод COVID-тестирования

29 октября 2020, 13:44 4
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В министерстве хотят ввести быстрые тесты на антиген
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения подало запрос на получение дополнительных средств в сумме около 2 млрд гривен на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы будем внедрять новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген, которые мы должны внедрить в нашей стране. Мы уже подали соответствующие изменения в определенные постановления, а также запрос на получение дополнительных средств. Это около 2 миллиардов гривен, которые нам необходимы именно на борьбу с COVID-19, львиная доля уйдет именно на этот метод тестирования", - сообщил он.

Министр выразил уверенность, что этот экспресс-метод определения антиген COVID-19 будет поддержан членами правительства.

Напомним, 28 октября в Украине COVID-19 диагностировали в 7 342 человек, зафиксировано 113 летальных случаев.

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