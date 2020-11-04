Мэр Киева Виталий Кличко "поборол" коронавирус
Об этом он сообщил лично во время онлайн-брифинга
Об этом он сообщил лично во время онлайн-брифинга
Киевский городской голова лечился от COVID-19 дома на самоизоляции, а сегодня вышел на работу.
Об этом сообщает RegioNews.
Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, который сегодня провел уже с рабочего места, сообщил о своем выздоровлении.
До этого Кличко работал дистанционно, лечась дома на самоизоляции.
Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус – отрицательный. И чувствую я себя хорошо, – сказал Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что в Киеве на выборах мэра по предварительным подсчетам лидирует Кличко.
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