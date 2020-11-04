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04 ноября 2020, 13:02 5

Мэр Киева Виталий Кличко "поборол" коронавирус

04 ноября 2020, 13:02 5
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Об этом он сообщил лично во время онлайн-брифинга
Об этом он сообщил лично во время онлайн-брифинга
Скрин трансляции онлайн-брифинга Виталия Кличко
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Киевский городской голова лечился от COVID-19 дома на самоизоляции, а сегодня вышел на работу.

Об этом сообщает RegioNews.

Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, который сегодня провел уже с рабочего места, сообщил о своем выздоровлении.

До этого Кличко работал дистанционно, лечась дома на самоизоляции.

Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус – отрицательный. И чувствую я себя хорошо, – сказал Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве на выборах мэра по предварительным подсчетам лидирует Кличко.

коронавирус мэр COVID-19 Кличко Виталий самоизоляция
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