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22 октября 2020, 17:51 2

Городской глава Мариуполя Бойченко заразился коронавирусом

22 октября 2020, 17:51 2
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Его заместители тоже сдали тесты
Его заместители тоже сдали тесты
Фото: Сайт Мариупольского городского совета
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Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко получил положительный результат теста на коронавирус, поэтому пошел на самоизоляцию.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

По словам Бойченко, коронавирус протекает в бессимптомной форме. Сегодняшние заседания он проводил в онлайн-режиме.

Отмечается, что заместители городского главы, которые контактировали с мэром, тоже сдали тесты.

В настоящее время негативные результаты уже получили Михаил Когут, который занимается вопросами жилищно-коммунального сектора, Ксения Сухова, в сфере ответственности которой система здравоохранения города, и Аркадий Мешков, который обеспечивает взаимодействие с правоохранительным блоком.

Напомним, в начале октября стало известно, что мэр Чернигова заразился коронавирусом.

коронавирус карантин мэр Мариуполь правительство
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