Городской глава Мариуполя Бойченко заразился коронавирусом

Его заместители тоже сдали тесты

Его заместители тоже сдали тесты

Фото: Сайт Мариупольского городского совета

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко получил положительный результат теста на коронавирус, поэтому пошел на самоизоляцию.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

По словам Бойченко, коронавирус протекает в бессимптомной форме. Сегодняшние заседания он проводил в онлайн-режиме.

Отмечается, что заместители городского главы, которые контактировали с мэром, тоже сдали тесты.

В настоящее время негативные результаты уже получили Михаил Когут, который занимается вопросами жилищно-коммунального сектора, Ксения Сухова, в сфере ответственности которой система здравоохранения города, и Аркадий Мешков, который обеспечивает взаимодействие с правоохранительным блоком.

Напомним, в начале октября стало известно, что мэр Чернигова заразился коронавирусом.