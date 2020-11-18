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18 ноября 2020, 11:56

Никаких принудительных тестирований: в Минздраве дали четкий ответ для украинцев, которые возвращаются из-за границы

18 ноября 2020, 11:56
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Украинцы смогут сдать тесты в стандартном режиме для того, чтобы сняться с самоизоляции
Украинцы смогут сдать тесты в стандартном режиме для того, чтобы сняться с самоизоляции
Фото: из открытых источников
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Граждане Украины, которые возвращаются из-за границы не должны проходить никаких принудительных тестирований. Таким образом в Минздраве отреагировали на обращение граждан относительно прохождения платных тестов в аэропортах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Ярослава Кучера.

Так, по его словам, есть "интересные обращения" к контакт-центру Минздрава по вопросам диагностики, когда наших граждан, возвращающихся из-за границы, - из рабочих командировок, отдыха - принуждают делать платный тест в аэропорту. В частности, был такой случай с моряками в одном из аэропортов.

"Я хочу передать привет Одесскому аэропорту и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции. ... Если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, мы можем предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту”, - сказал Кучер.

Он также заявил, что такие случаи в дальнейшем будут четко фиксироваться.

Ранее сообщалось, что Степанов попросил депутатов дать больше денег на медицину.

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