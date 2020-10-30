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30 октября 2020, 09:49 6

От коронавируса умер мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко

30 октября 2020, 09:49 6
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Его должны были переизбрать на второй срок во время местных выборов 25 октября
Его должны были переизбрать на второй срок во время местных выборов 25 октября
Фото: УНИАН
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Мэр города Новгород-Северский, что в Черниговской области, Олег Бондаренко умер в возрасте 47 лет от COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Максим Зуев.

Ушел из жизни Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Ковид. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил он.

Олегу Бондаренко было 47 лет. С марта 2014-го по ноябрь 2015-го был председателем райсовета в Новгород-Северском. 18 ноября 2015-го стал мэром города.

В СМИ сообщали, что согласно параллельному подсчету голосов, Олега Бондаренко должны были переизбрать на второй срок во время местных выборов, состоявшихся 25 октября.

По информации "Суспильного", мэра госпитализировали в ночь на среду, 28 октября, в тяжелом состоянии. Он был на кислородной терапии, позже его подключили к аппарату ИВЛ, 80% легких были поражены.

Напомним, действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.

Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.

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