От коронавируса умер мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко

Его должны были переизбрать на второй срок во время местных выборов 25 октября

Его должны были переизбрать на второй срок во время местных выборов 25 октября

Фото: УНИАН

Мэр города Новгород-Северский, что в Черниговской области, Олег Бондаренко умер в возрасте 47 лет от COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Максим Зуев. Ушел из жизни Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Ковид. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил он. Олегу Бондаренко было 47 лет. С марта 2014-го по ноябрь 2015-го был председателем райсовета в Новгород-Северском. 18 ноября 2015-го стал мэром города. В СМИ сообщали, что согласно параллельному подсчету голосов, Олега Бондаренко должны были переизбрать на второй срок во время местных выборов, состоявшихся 25 октября. По информации "Суспильного", мэра госпитализировали в ночь на среду, 28 октября, в тяжелом состоянии. Он был на кислородной терапии, позже его подключили к аппарату ИВЛ, 80% легких были поражены. Напомним, действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов. Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.

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