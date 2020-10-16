Жертвами эпидемии COVID-19 в Украине могут стать 20 тысяч украинцев

И это прогнозируемые данные только до конца текущего года

И это прогнозируемые данные только до конца текущего года

Фото: из открытых источников

Количество зараженных украинцев в сутки может достигнуть 10 тысяч человек уже в ноябре. При этом жертвами осложнений в результате заболевания могут стать 20 тысяч украинцев уже до конца 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики.

По данным организации, такой сценарий возможен, если не ввести комплексный карантин в зонах активного распространения коронавируса.

Отмечается, что именно благодаря карантинным мерам Украина избежала мощной волны распространения COVID-19 весной, потому продолжающаяся волна - для страны еще первая, в отличие от большинства европейских стран.

По прогнозам авторов анализа, уже с ноября в день может выявляться от 10 тысяч новых случаев заболевания. При этом уже сейчас по четырем основным показателям оценки ситуации с коронавирусом Украина - среди стран с наиболее сложным положением.

Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", - отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Павел Ковтонюк.

Ранее сообщалось, что уже около двух месяцев в Украине пациентам ставят диагноз COVID-19 без положительных ПЦР-тестов.

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