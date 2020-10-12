В Одесской области в больницах с больными COVID-19 не смогли образовать УИК

Речь идет о Дунайской областной и Измаильской районной больницах

Речь идет о Дунайской областной и Измаильской районной больницах

Фото: из открытых источников

Измаильская городская территориальная избирательная комиссия не смогла сформировать участковые комиссии на специальных участках в медицинских учреждениях, где лежат пациенты с COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думская".

Местные организации политических партий не подали кандидатуры для включения в участковые избиркомы. Городская комиссия тоже не смогла найти желающих, чтобы создать УИК хотя бы в минимальном составе.

В связи с этим гортеризбироком обратился за разъяснениями в ЦИК.

Больные COVID-19, которые находятся в стационарных медучреждениях, ограничены в своих правах согласно законодательству о введении карантинных ограничений, поэтому проводить выборы на этих участках, подвергая риску заражения членов комиссий, нецелесообразно", - говорится в обращении ТИК.

Ранее сообщалось, что в Центризбиркоме рекомендуют не использовать электронный паспорт в приложении "Дія", а предъявлять на избирательном участке для получения бюллетеня паспорт в виде книжечки или ІD-карту.