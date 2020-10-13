Петр Порошенко выздоровел от коронавируса
Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко преодолел коронавирусную болезнь и завтра возвращается к работе.
Об этом сам Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", - написал Порошенко.
Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе. Особая глубокая благодарность доктору Ольге...Опубликовано Петром Порошенко Вторник, 13 октября 2020 года.
Напомним Порошенко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус 29 сентября.
3 октября пятого президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в одну из столичных больниц с воспалением легких.
Также сообщалось, что во время лечения состояние здоровья Порошенко существенно ухудшилось.
12 октября состояние здоровья Порошенко улучшилось, его выписали из больницы.