Кабмин разрешил выдать из COVID-фонда деньги на патриотические сериалы

Из Фонда позволили использовать 100 млн гривен

Из Фонда позволили использовать 100 млн гривен

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Кабинет министров разрешил использовать 100 млн гривен бюджетных средств Фонда борьбы с COVID-19 на проведение конкурса по производству патриотических сериалов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УП.

Министр культуры Александр Ткаченко заверил, что это - средства на институциональную поддержку сферы культуры, пострадавшей во время коронавирусного кризиса.

100 млн грн на проведение конкурса запланировано еще с лета в рамках 1 млрд грн институциональной поддержки сферы культуры. То есть речь не идет о новых или дополнительные средства", - отметил глава Минкульта Александр Ткаченко.

Согласно постановлению Кабмина от 8 июля 2020 года №592, средства должны быть использованы до конца текущего года.

Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)", - рассказали в министерстве.

Напомним, Кабинет Министров выделил дополнительные средства для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.