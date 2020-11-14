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14 ноября 2020, 11:49 268

Во Львове полиция прервала концерт "Бумбокса" из-за карантина

14 ноября 2020, 11:49 268
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О его проведении полицейские узнали через социальные сети
О его проведении полицейские узнали через социальные сети
Фото: Нацполиция
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В пятницу, 13 ноября полиция Львова прекратила концерт группы "Бумбокс" в одном из львовских ночных клубов, который проходил с нарушением противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Сообщение о нарушении полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

По данным правоохранителей, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых находились в заведении без масок.

Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт. На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Теперь он должен заплатить штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан и руководителей субъектов хозяйственной деятельности строго придерживаться карантинных мероприятий", - заявили в Нацполиции.

Напомним, чтобы избежать карантина, во Львове выходные объявили рабочими днями.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

карантин Львов полиция нарушение пандемия концерт
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