14:46  07 августа
"Слуги народа" "уменьшили" площадь Волыни в тысячу раз
18:46  07 августа
На Киевщине и Тернопольщине незаконно присвоили 7 миллионов соцвыплат участникам АТО
18:17  07 августа
В зоне ООС в течение суток боевики трижды нарушали режим тишины
UA | RU
UA | RU
07 августа 2020, 17:17 3

В Кабмине собираются возобновить пассажирское сообщение с городами "красной зоны"

07 августа 2020, 17:17 3
Читайте також українською мовою
Произойдет это при условии контроля карантинных ограничений местными властями
Произойдет это при условии контроля карантинных ограничений местными властями
Фото: dw.com
Читайте також
українською мовою

Возможность возобновления междугороднего сообщения с "красными зонами" обсудили в Кабмине сегодня, 7 августа.

Об этом сообщает "Украинская правда", информирует RegioNews.

На селекторном совещании, с участием глав городов и облгосадминистраций из 25 регионов Украины, относительно эпидемиологической ситуации в связи с распространением эпидемии COVID-19, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что правительство рассмотрит и учтет предложение открытия междугороднего сообщения, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантинных ограничений.

В частности, обеспечит перевозку пассажиров только на 50% сидячих мест в транспорте.

Больше всего городских голов беспокоила именно остановка транспорта. Поэтому в ближайшее время состоится заседание, на котором должен окончательно решиться этот вопрос.

Напомним, в Украине очередной антирекорд, обнаружили 1453 случаи коронавируса.

Украина Минздрав регионы Максим Степанов красная зона
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Харьков попал в "красную" карантинную зону
07 августа 2020, 13:54
Киев останется в зеленой зоне несмотря на рост заболеваемости COVID-19
07 августа 2020, 12:00
В Киеве проверят ВУЗы, школы и общежития на предмет соблюдения карантина
07 августа 2020, 11:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »