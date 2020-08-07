В Кабмине собираются возобновить пассажирское сообщение с городами "красной зоны"

Произойдет это при условии контроля карантинных ограничений местными властями

Произойдет это при условии контроля карантинных ограничений местными властями

Фото: dw.com

Возможность возобновления междугороднего сообщения с "красными зонами" обсудили в Кабмине сегодня, 7 августа.

Об этом сообщает "Украинская правда", информирует RegioNews.

На селекторном совещании, с участием глав городов и облгосадминистраций из 25 регионов Украины, относительно эпидемиологической ситуации в связи с распространением эпидемии COVID-19, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что правительство рассмотрит и учтет предложение открытия междугороднего сообщения, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантинных ограничений.

В частности, обеспечит перевозку пассажиров только на 50% сидячих мест в транспорте.

Больше всего городских голов беспокоила именно остановка транспорта. Поэтому в ближайшее время состоится заседание, на котором должен окончательно решиться этот вопрос.

Напомним, в Украине очередной антирекорд, обнаружили 1453 случаи коронавируса.