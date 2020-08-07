В ВСУ выявили 29 новых случаев COVID-19 за сутки

В целом в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 287 человек

В целом в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 287 человек

Фото: Facebook

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских Сил ВСУ, передает RegioNews.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ”– 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 1 служащий ВСУ, 9 военный госпиталь - 1 военнослужащий,). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Всего по состоянию на утро 7 августа в Вооруженных Силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 287 человек.

Всего за время пандемии выздоровел – 668 человек, летальных исходов – 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 554 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 126 человек", – говорится в сообщении.

На лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находится 23 человека (Киевская область – 5 военнослужащих, Львовская область 8 военнослужащих, Сумская область – 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область – 5 военнослужащих, Одесская область - 2 военнослужащие, Житомирская область – 1 военнослужащий, Ровенская область – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, об очередном антирекорде: в Украине обнаружили 1453 случаи коронавируса.