Руководитель Одесской ОГА заявил, что выздоровел от COVID-19

По словам чиновника, он еще чувствует последствия заболевания

По словам чиновника, он еще чувствует последствия заболевания

Фото: Facebook

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам председателя ОГА, уже сегодня, 20 октября он работает на своем рабочем месте.

Куцый также добавил, что до сих пор ощущает последствия заболевания, а потому несколько дней будет "работать с кабинета".

Непростой период болезни прошел, и я хочу еще раз поблагодарить врачей - теперь я на собственном опыте убедился, как они самоотверженно работают ради каждого пациента", - сообщил Куцый.

Также глава области пообещал в ближайшее время посетить ряд районов, чтобы проверить работу больниц и пообщаться с медиками.

Напомним, 12 октября стало известно, что глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19.