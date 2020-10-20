Руководитель Одесской ОГА заявил, что выздоровел от COVID-19
Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По словам председателя ОГА, уже сегодня, 20 октября он работает на своем рабочем месте.
Куцый также добавил, что до сих пор ощущает последствия заболевания, а потому несколько дней будет "работать с кабинета".
Непростой период болезни прошел, и я хочу еще раз поблагодарить врачей - теперь я на собственном опыте убедился, как они самоотверженно работают ради каждого пациента", - сообщил Куцый.
Также глава области пообещал в ближайшее время посетить ряд районов, чтобы проверить работу больниц и пообщаться с медиками.
Напомним, 12 октября стало известно, что глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19.