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20 октября 2020, 15:44 6

Руководитель Одесской ОГА заявил, что выздоровел от COVID-19

20 октября 2020, 15:44 6
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По словам чиновника, он еще чувствует последствия заболевания
По словам чиновника, он еще чувствует последствия заболевания
Фото: Facebook
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Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам председателя ОГА, уже сегодня, 20 октября он работает на своем рабочем месте.

Куцый также добавил, что до сих пор ощущает последствия заболевания, а потому несколько дней будет "работать с кабинета".

Непростой период болезни прошел, и я хочу еще раз поблагодарить врачей - теперь я на собственном опыте убедился, как они самоотверженно работают ради каждого пациента", - сообщил Куцый.

Также глава области пообещал в ближайшее время посетить ряд районов, чтобы проверить работу больниц и пообщаться с медиками.

Напомним, 12 октября стало известно, что глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19.

Одесская область ОГА Максим Куцый коронавирус заболевание
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