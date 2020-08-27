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27 августа 2020, 18:08 4

На Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству ПЦР-тестов

27 августа 2020, 18:08 4
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Организаторы подделывали документы о месте изготовления продукции
Организаторы подделывали документы о месте изготовления продукции
Фото: sfs.gov.ua
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В Харьковской области налоговики обнаружили подпольный цех, где изготавливали тесты на выявление коронавируса.

Об этом сообщает ГУ ГФС в Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, готовая продукция поставлялась в медицинские учреждения Украины через подставных лиц.

Цех принадлежал группе жителей Харькова. В сопроводительных документах на тесты они указывали легальные места их изготовления.

На основании постановления суда проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции в результате чего, обнаружено и изъято 200 тысяч единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 тысяч средств для тестирования на сумму около 12 миллионов гривен", - сообщили в ГФС.

Напомним, Минздрав будет по новому определять индикатор заполненности коек пациентов с COVID-19.

коронавирус преступление Харьков Харьковская область тесты
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