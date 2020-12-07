Власти Полтавщины хотят дополнительно оснастить кислородом 900 коек

Сейчас 1137 кроватей обеспечены централизованной подачей кислорода

Сейчас 1137 кроватей обеспечены централизованной подачей кислорода

Фото из открытых источников

В Полтавской области планируется дополнительно оснастить кислородом еще 900 коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом.

Об этом шла речь во время совещания относительно распространения острого респираторного заболевания COVID-19 с участием председателя Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова, пишет RegioNews.

Так, отмечается, что количество обеспеченных кислородом мест в полтавских больницах постепенно увеличивается. Если в прошлый понедельник было 948 кислородных точек, то 7 декабря для оказания поддерживающей кислородной терапии при наличии тяжелой острой респираторной инфекции в области 1137 кроватей обеспечены централизованной подачей кислорода.

Отмечается, что для оказания поддерживающей кислородной терапии при наличии тяжелой острой респираторной инфекции в области 1137 кроватей обеспечены централизованной подачей кислорода.

"Предполагается развертывание дополнительно коек с кислородной поддержкой до 80% от общего коечного фонда определенных заведений. На эти цели в область поступила государственная субвенция из фонда борьбы с COVID-19 в сумме 20 386 000 гривен", - говорится в сообщении пресс-службы Полтавской ОГА.

Добавляется, что субвенция распределена следующим образом: 6 181 000 гривен направлены на текущие ремонты систем централизованной подачи кислорода, приобретение оборудования и инвентаря (флуометри, неинвазивные маски для подачи кислорода для пациента, маски ПДКВ с мешком, маски, вирусно-бактериологические фильтры для ИВЛ); 14205000 гривен используются на проведение работ по монтажу систем киснепостачання, приобретение криоцилиндров (26 единиц) и кислородных концентраторов (104 единицы).

Лысак добавил, что из-за кислородного оборудования большая нагрузка на сеть, поэтому все больницы должны иметь автономные источники питания

"В настоящее время осуществляется объезд мобильными рабочими группами медицинских учреждений Полтавщины, чтобы все проблемы решать оперативно", - проинформировал он.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов отметил, что субвенция, поступившая в область, должна быть использована в декабре, чтобы деньги не вернулись обратно.

"Есть постановление правительства, которое позволяет делать стопроцентную предоплату за кислородное оборудование. На счетах больниц остаются неиспользованные деньги. Если они не будут использованы и вернутся в госбюджет, учреждениям здравоохранения придется улучшать кислородное обеспечение за свой счет", – сказал Синегубов.

По его словам, было сделано максимально упрощенную процедуру для закупки оборудования и выполнения ремонтов.

"Дизельгенераторы или альтернативные источники питания должны быть в рабочем состоянии", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где есть острая нехватка кислорода для COVID-больных.