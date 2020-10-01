В Украине антирекорды по COVID-19 будут фиксировать до марта - Рубан

Количество случаев за сутки может достигать 7 тысяч

Количество случаев за сутки может достигать 7 тысяч

Фото: flickr

Ежедневные антирекорды по заболеваемости COVID-19 в Украине будут фиксировать до марта следующего года.

Об этом агентству РБК-Украина рассказал председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает RegioNews.

По его словам, суточная динамика будет колебаться от 5 до 7 тысяч новых случаев.

Ежедневно мы будем регистрировать антирекорды до марта месяца. Средний эпидемиологический период будет колебаться от 5 до 7 тысяч случаев в сутки. И эта ситуация полностью соответствует естественным свойствам данного возбудителя", - сказал Рубан.

Он также добавил, что нынешний рост количества больных связан с сезонными острыми респираторными заболеваниями.

Чиновник выразил сомнение в том, что в ходе второй волны заболеваемость может достичь в Украине показателя 9 тысяч новых случаев в сутки.

Напомним, в Украине за сутки, 30 сентября, COVID-19 диагностировали 4069 людям, зафиксировано 64 летальных случая, 2083 пациента выздоровели.

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