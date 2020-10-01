В Украине антирекорды по COVID-19 будут фиксировать до марта - Рубан
Ежедневные антирекорды по заболеваемости COVID-19 в Украине будут фиксировать до марта следующего года.
Об этом агентству РБК-Украина рассказал председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает RegioNews.
По его словам, суточная динамика будет колебаться от 5 до 7 тысяч новых случаев.
Ежедневно мы будем регистрировать антирекорды до марта месяца. Средний эпидемиологический период будет колебаться от 5 до 7 тысяч случаев в сутки. И эта ситуация полностью соответствует естественным свойствам данного возбудителя", - сказал Рубан.
Он также добавил, что нынешний рост количества больных связан с сезонными острыми респираторными заболеваниями.
Чиновник выразил сомнение в том, что в ходе второй волны заболеваемость может достичь в Украине показателя 9 тысяч новых случаев в сутки.
Напомним, в Украине за сутки, 30 сентября, COVID-19 диагностировали 4069 людям, зафиксировано 64 летальных случая, 2083 пациента выздоровели.
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