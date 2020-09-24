Выборы из-за коронавируса могут проигнорировать более 20% украинцев

Лишь 45% опрошенных готовы прийти на избирательные участки

Лишь 45% опрошенных готовы прийти на избирательные участки

Фото: flickr

Если ситуация с распространением COVID-19 обострится, 21% украинцев могут не участвовать в местных выборах 25 октября.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, который проводился в период с 19 по 22 сентября, передает RegioNews.

По информации социологов, еще 23% затрудняются, пойдут ли они на голосование в таких условиях.

Возможное обострение ситуации с коронавирусом оказывает негативное влияние на активность избирателей. При таких условиях только 45% заявляют о своей готовности принять участие в выборах. 23% затрудняются (50/50), 10% заявляют о своем возможном участии, 21% - о маловероятном", - говорится в результатах опроса.

Социологи отмечают, что моделирование такой ситуации сказывается на готовности участвовать в выборах во всех возрастных категориях.

Исследование проходило в период с 19 по 22 сентября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров среди 5000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

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