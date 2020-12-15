Стало известно, сколько предпринимателей получат помощь от государства
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В Украине материальную помощь в размере 8 тысяч гривен из-за введения локдауна получат 734,6 тысячи предпринимателей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
734 621 украинский предприниматель, приостановивший свою работу из-за карантина, смогут получить от государства по 8 000 грн помощи согласно постановлению Кабинета Министров №1233", - говорится в сообщении.
Так, государство поддержит предпринимателей, занимающихся розничной торговлей; временными размещениями; деятельностью по обеспечению блюдами и напитками; демонстрацией кинофильмов; деятельностью в сфере творчества, искусства и развлечений, спорта, организации отдыха.
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