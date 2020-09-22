Глава Николаевской ОГА уже вторую неделю находится в реанимации с COVID-19
Он до сих пор нуждается в кислородной терапии
Он до сих пор нуждается в кислородной терапии
Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, у которого 11 дней назад диагностировали COVID, рассказал о течении болезни.
О состоянии здоровья Александр Стадник написал на своей странице в Facebook.
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