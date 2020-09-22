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22 сентября 2020, 17:47 1

Глава Николаевской ОГА уже вторую неделю находится в реанимации с COVID-19

22 сентября 2020, 17:47 1
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Он до сих пор нуждается в кислородной терапии
Он до сих пор нуждается в кислородной терапии
Фото: Facebook
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Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, у которого 11 дней назад диагностировали COVID, рассказал о течении болезни.

О состоянии здоровья Александр Стадник написал на своей странице в Facebook.

коронавирус Николаевская ОГА Стадник Александр Николаев больницы лечение
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