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29 ноября 2020, 16:15 1636

Смерть пациентов на ИВЛ под Львовом: главу РГА и директора больницы уволят

29 ноября 2020, 16:15 1636
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В больнице заявили, что не подключили электрогенератор к реанимационному отделению, поскольку "в нем не было нужды"
В больнице заявили, что не подключили электрогенератор к реанимационному отделению, поскольку "в нем не было нужды"
Фото: из открытых источников
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Львовская областная государственная администрация будет инициировать увольнение главного врача и главы РГА в связи со смертью двух пациентов на аппарате ИВЛ в больнице города Жовква из-за отсутствия электроснабжения.

Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Известно, что пациенты болели на СОVID-19, имели двустороннюю пневмонию и находились в реанимационном отделении.

Козицкий также рассказал, что в больнице есть два электрогенератора, которые можно применять при аварийных отключениях света.

По его словам, один из них был подключен к электросети в родильном отделении, а второй на момент приезда правоохранителей находился в гараже на территории больницы и не был подключен к электросети.

Руководство медучреждения пояснило, что генератор не задействованли в реанимационном отделении, поскольку в нем не было необходимости. А в самом Жовковском РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электроэнергии не будет в течение 20 мин. По данному факту Нацполиция Украины открыла уголовное производство", - написал глава ОГА.

Козицкий отметил, что областная администрация будет инициировать представление об увольнении главы Жовковской РГА и главного врача медицинского учреждения.

Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовковской ЦРБ", - подытожил он.

Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.

коронавирус электричество Львовщина смерти больницы ИВЛ
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