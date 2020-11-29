Смерть пациентов на ИВЛ под Львовом: главу РГА и директора больницы уволят

В больнице заявили, что не подключили электрогенератор к реанимационному отделению, поскольку "в нем не было нужды"

В больнице заявили, что не подключили электрогенератор к реанимационному отделению, поскольку "в нем не было нужды"

Фото: из открытых источников

Львовская областная государственная администрация будет инициировать увольнение главного врача и главы РГА в связи со смертью двух пациентов на аппарате ИВЛ в больнице города Жовква из-за отсутствия электроснабжения.

Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews. Известно, что пациенты болели на СОVID-19, имели двустороннюю пневмонию и находились в реанимационном отделении. Козицкий также рассказал, что в больнице есть два электрогенератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. По его словам, один из них был подключен к электросети в родильном отделении, а второй на момент приезда правоохранителей находился в гараже на территории больницы и не был подключен к электросети. Руководство медучреждения пояснило, что генератор не задействованли в реанимационном отделении, поскольку в нем не было необходимости. А в самом Жовковском РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электроэнергии не будет в течение 20 мин. По данному факту Нацполиция Украины открыла уголовное производство", - написал глава ОГА. Козицкий отметил, что областная администрация будет инициировать представление об увольнении главы Жовковской РГА и главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовковской ЦРБ", - подытожил он. Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.

.