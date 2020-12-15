В Вооруженных Силах зафиксировали 33-й летальный случай от COVID-19

По состоянию на 15 декабря на самоизоляции находится 398 военных

По состоянию на 15 декабря на самоизоляции находится 398 военных

Фото: Facebook

В Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 3193 военных, за сутки обнаружили 85 новых случаев.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских сил, передает RegioNews.

Сообщается, что всего за время пандемии в Вооруженных Силах выздоровели от болезни 8994 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания, на самоизоляции находится 398 военных.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 33 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Новояворовской районной больнице", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, ему была проведена интенсивная терапия, которая положительного результата не дала. Больной также имел сопутствующие хронические заболевания.

Напомним, в Украине за сутки выявили 8416 новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки выздоровели вдвое больше людей, чем заболели.