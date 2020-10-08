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В Сумах усилят карантин: мэр рассказал, что изменится
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08 октября 2020, 11:59 6

В Сумах усилят карантин: мэр рассказал, что изменится

08 октября 2020, 11:59 6
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Мэр Сум Александр Лысенко заявил, что в городе усилят карантин, в частности введут 100-процентный масочный режим.

Об этом он рассказал во время трансляции в своем Facebook, передает RegioNews.

Глава города отметил, что сегодня после обеда состоится заседание исполкома, на котором примут решение о 100-процентный обязательный масочный режим на территории Сум.

Кроме того, будет ограничение на проведение массовых мероприятий; увеличено количество групп, которые будут проверять работу заведений питания и отдыха всех форм собственности и транспорт. Число таких групп вырастет в 10 раз - с 3 до 30.

Мэр также анонсировал закрытие заведений в случае системных нарушений (более чем три раза).

Все эти ограничения городская комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует одобрить исполкома.

Кроме того, комиссия считает необходимым проведение в трехдневный срок, начиная с 12 октября, дезинфекции мест общего пользования в жилых домах (далее - согласно утвержденным графикам) и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения.

А с 8 октября предлагается ограничить прием и обслуживание физических и юридических лиц субъектами хозяйствования, учреждениями, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что вводить в Украине жесткий карантин опять нецелесообразно.

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коронавирус карантин Минздрав Сумы Сумская область
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