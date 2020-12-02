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02 декабря 2020, 13:57 13

Шмыгаль заявил о положительном эффекте карантина выходного дня: на сколько уменьшилось количество больных

02 декабря 2020, 13:57 13
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За предыдущую неделю было зафиксировано на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо
За предыдущую неделю было зафиксировано на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо
Фото: КМУ
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Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный результат.

Об этом он сообщил на заседании правительства, пишет RegioNews.

"Мы получили положительный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо", - заявил премьер'ер.

Он добавил, что усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах.

"Наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек, которая уже месяц находится на уровне 27-28 тысяч занятых", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее в полиции рассказали, как следили за соблюдением порядка на карантине выходного дня.

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