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30 ноября 2020, 13:58 802

Разумков не исключает введения локдауна в Украине

30 ноября 2020, 13:58 802
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Он сказал, что на это будет влиять много факторов
Он сказал, что на это будет влиять много факторов
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введения локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится к возможному ужесточению карантина.

Об этом он заявил в ходе брифинга, пишет RegioNews.

"Я думаю, что в первую очередь мы должны услышать о локдауне от Кабмина, потому что если будут вводить, то они это будут делать... Я надеюсь, что будут приняты соразмерные решения, но сегодня пока рано говорить. Вариант локдауна нельзя отменять, такая вероятность остается", - сказал глава Рады.

Разумков подчеркнул, что надо быть готовыми к его введению.

"На это будет влиять много факторов: количество тестов, количество тех, кто заболел, эффективность так называемого локдауна выходного дня. То есть, много факторов. Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун - это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому готовится", - сказал спикер ВР.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который не так сильно ударит по экономике.

Украина карантин Верховная Рада парламент локдаун
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