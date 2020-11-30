Разумков не исключает введения локдауна в Украине

Он сказал, что на это будет влиять много факторов

Он сказал, что на это будет влиять много факторов

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введения локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится к возможному ужесточению карантина.

Об этом он заявил в ходе брифинга, пишет RegioNews. "Я думаю, что в первую очередь мы должны услышать о локдауне от Кабмина, потому что если будут вводить, то они это будут делать... Я надеюсь, что будут приняты соразмерные решения, но сегодня пока рано говорить. Вариант локдауна нельзя отменять, такая вероятность остается", - сказал глава Рады. Разумков подчеркнул, что надо быть готовыми к его введению. "На это будет влиять много факторов: количество тестов, количество тех, кто заболел, эффективность так называемого локдауна выходного дня. То есть, много факторов. Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун - это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому готовится", - сказал спикер ВР. Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который не так сильно ударит по экономике.

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