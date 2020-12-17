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17 декабря 2020, 21:02 60

Украина получит первый миллион вакцин от коронавируса в марте - Шмыгаль

17 декабря 2020, 21:02 60
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Тогда же ожидается получение очередного транша от Международного валютного фонда
Тогда же ожидается получение очередного транша от Международного валютного фонда
Фото: Кабмин
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Украина планирует получить первую партию в миллион доз вакцин от COVID-19 по механизму COVAX в марте 2021 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году", передает RegioNews.

По его словам, тогда же начнется старт вакцинации в Украине.

Мы практически понимаем, когда должен начаться этот процесс. Очевидно, это февраль. А в марте по контракту мы должны получить первый миллион доз по механизму COVAX", - рассказал Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.

Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы получить его не позднее февраля. Думаю, это февраль-март. Это прогнозы, о которых мы говорим совместно с МВФ при прочих равных условиях. Если не будет сюрпризов", - сказал Шмыгаль.

Напомним, зарплаты учителей и медиков в следующем году вырастут на четверть - Шмыгаль.

вакцина коронавирус Денис Шмыгаль Кабмин МВФ
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