У Зеленского заявили, что точной даты введения локдауна пока нет

Сейчас изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики

Сейчас изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики

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Возможность локдауна сохраняется и при условии сильного роста количества больных, его нужно будет ввести. Однако пока точной даты нет.

Об этом говорится в сообщении на Instagram-странице пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, передает RegioNews.

"Возможность локдауна сохраняется. При условии сильного роста количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", — написала она в соцсети.

Мендель отметила, что сейчас изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики.

Напомним, ранее стало известно, когда Кабмин примет решение об усилении карантина.