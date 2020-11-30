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30 ноября 2020, 18:30 15

У Зеленского заявили, что точной даты введения локдауна пока нет

30 ноября 2020, 18:30 15
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Фото из открытых источников
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Возможность локдауна сохраняется и при условии сильного роста количества больных, его нужно будет ввести. Однако пока точной даты нет.

Об этом говорится в сообщении на Instagram-странице пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, передает RegioNews.

"Возможность локдауна сохраняется. При условии сильного роста количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", — написала она в соцсети.

Мендель отметила, что сейчас изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики.

Напомним, ранее стало известно, когда Кабмин примет решение об усилении карантина.

коронавирус Украина карантин Офис президента локдаун
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