У Зеленского заявили, что точной даты введения локдауна пока нет
Сейчас изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики
Сейчас изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики
Возможность локдауна сохраняется и при условии сильного роста количества больных, его нужно будет ввести. Однако пока точной даты нет.
Об этом говорится в сообщении на Instagram-странице пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, передает RegioNews.
"Возможность локдауна сохраняется. При условии сильного роста количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", — написала она в соцсети.
Мендель отметила, что сейчас изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики.
Напомним, ранее стало известно, когда Кабмин примет решение об усилении карантина.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Запорожский облсовет
Виктор Глеба: "Строительная мафия" вместе с Чернышовым и Шуляк сговорились против реформ Зеленского