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30 сентября 2020, 10:22 5

У мэра Краматорска подтвердился COVID-19

30 сентября 2020, 10:22 5
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Он находится на самоизоляции
Он находится на самоизоляции
Фото: Facebook
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Мэр Краматорска Андрей Панков сообщил, что заболел COVID-19.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Я получил положительный тест на коронавирус. Согласно советов эпидемиологов, люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу, как контактные лица. Все результаты уже на руках - никто не имеет подтвержденного заболевания", - сообщил Панков.

Он добавил, что находится на самоизоляции, проходит курс лечения и чувствует себя хорошо.

Мэр Краматорска также призвал граждан ответственно относиться к своему здоровью и при первых симптомах недомогания обращаться к семейному врачу.

Напомним, новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 4 тысяч новых случаев.

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коронавирус мэр COVID-19 Краматорск Донецкая область
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