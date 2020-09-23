В Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19
В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 3 497 человек, 63 больных умерли, а 1 769 человек выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За все время пандемии в стране заболело 184 734 человека, из них 81 670 выздоровели, летальных исходов - 3705.
Больше всего новых случаев заражения за 22 сентября зафиксировали в Киеве - 307, в Харьковской области - 403, Тернопольской области - 337, Одесской области - 287.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 5455 случаев;
- Волынская область — 7132 случая;
- Днепропетровская область — 4394 случая;
- Донецкая область — 2634 случая;
- Житомирская область — 5191 случай;
- Закарпатская область — 9343 случая;
- Запорожская область — 3149 случаев;
- Ивано-Франковская область — 12811 случаев;
- Кировоградская область — 1024 случая;
- г. Киев — 20335 случаев;
- Киевская область — 8148 случаев;
- Львовская область — 19045 случаев;
- Луганская область — 814 случаев;
- Николаевская область — 2643 случая;
- Одесская область — 12130 случаев;
- Полтавская область — 1630 случаев;
- Ровенская область — 11459 случаев;
- Сумская область — 3280 случаев;
- Тернопольская область — 12069 случаев;
- Харьковская область — 15908 случаев;
- Херсонская область — 868 случаев;
- Хмельницкая область — 5049 случаев;
- Черновицкая область — 13448 случаев;
- Черкасская область — 3238 случаев;
- Черниговская область — 3537 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Минздраве прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом.
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