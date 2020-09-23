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В Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19
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23 сентября 2020, 09:44 3

В Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19

23 сентября 2020, 09:44 3
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Больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях
Больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 3 497 человек, 63 больных умерли, а 1 769 человек выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 184 734 человека, из них 81 670 выздоровели, летальных исходов - 3705.

Больше всего новых случаев заражения за 22 сентября зафиксировали в Киеве - 307, в Харьковской области - 403, Тернопольской области - 337, Одесской области - 287.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 5455 случаев;
  • Волынская область — 7132 случая;
  • Днепропетровская область — 4394 случая;
  • Донецкая область — 2634 случая;
  • Житомирская область — 5191 случай;
  • Закарпатская область — 9343 случая;
  • Запорожская область — 3149 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 12811 случаев;
  • Кировоградская область — 1024 случая;
  • г. Киев — 20335 случаев;
  • Киевская область — 8148 случаев;
  • Львовская область — 19045 случаев;
  • Луганская область — 814 случаев;
  • Николаевская область — 2643 случая;
  • Одесская область — 12130 случаев;
  • Полтавская область — 1630 случаев;
  • Ровенская область — 11459 случаев;
  • Сумская область — 3280 случаев;
  • Тернопольская область — 12069 случаев;
  • Харьковская область — 15908 случаев;
  • Херсонская область — 868 случаев;
  • Хмельницкая область — 5049 случаев;
  • Черновицкая область — 13448 случаев;
  • Черкасская область — 3238 случаев;
  • Черниговская область — 3537 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Минздраве прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

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