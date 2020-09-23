В Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19

Больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях

Больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 3 497 человек, 63 больных умерли, а 1 769 человек выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 184 734 человека, из них 81 670 выздоровели, летальных исходов - 3705.

Больше всего новых случаев заражения за 22 сентября зафиксировали в Киеве - 307, в Харьковской области - 403, Тернопольской области - 337, Одесской области - 287.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 5455 случаев;

Волынская область — 7132 случая;

Днепропетровская область — 4394 случая;

Донецкая область — 2634 случая;

Житомирская область — 5191 случай;

Закарпатская область — 9343 случая;

Запорожская область — 3149 случаев;

Ивано-Франковская область — 12811 случаев;

Кировоградская область — 1024 случая;

г. Киев — 20335 случаев;

Киевская область — 8148 случаев;

Львовская область — 19045 случаев;

Луганская область — 814 случаев;

Николаевская область — 2643 случая;

Одесская область — 12130 случаев;

Полтавская область — 1630 случаев;

Ровенская область — 11459 случаев;

Сумская область — 3280 случаев;

Тернопольская область — 12069 случаев;

Харьковская область — 15908 случаев;

Херсонская область — 868 случаев;

Хмельницкая область — 5049 случаев;

Черновицкая область — 13448 случаев;

Черкасская область — 3238 случаев;

Черниговская область — 3537 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Минздраве прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

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