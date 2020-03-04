Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

У вівторок, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях. RegioNews стежить за розвитком подій

Фото: flickr

У вівторок, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях. RegioNews стежить за розвитком подій

04 березня 2020

14:51 У трьох чернівчан, госпіталізованих сьогодні, не знайшли ознак коронавірусу

14:48 Коронавірус: в Харкові будуть моніторити ринки

У Харкові на ринках, в торгових центрах і місцях масового скупчення людей буде вжито низку заходів щодо попередження поширення ГРВІ та коронавіруса

14:03 У Києві через коронавірус обмежили доступ батьків до шкіл

Усім дітям вимірюють температуру, миють та дезінфікують приміщення шкіл і садочків, проводяться бесіди з дітьми про дотримання правил гігієни

13:19 У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус

13:18 В Україні є шість потенційно хворих коронавірусом - заступник міністра

13:11 У Львові досі немає тест-систем для перевірки на коронавірус

12:52 У студента-медика з Чернівців підозрюють коронавірус

12:51 Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання числа заражених коронавірусів в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом

12:26 У Львові створили оперативний штаб для протидії коронавірусу

11:21 Медики розповіли про стан хворого на коронавірус чернівчанина

Клінічних ознак пневмонії у чоловіка немає, динаміка позитивна

10:03 У Чернівцях через коронавірус дезінфікують тролейбуси

Керівник міського управління з благоустрою перевірив тролейбуси перед виїздом на маршрут

08:53 У МОЗ не відкидають поширення коронавірусу по Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення китайського коронавірусу на території країни

03 березня 2020

22:53 Голова Чернівецької ОДА проводить терміновий брифінг щодо коронавірусу

21:19 У Чернівцях на вимогу сусідів госпіталізували дружину чоловіка, у якого виявили коронавірус

До цього жінка перебувала в самоізоляції. Вона почувається добре, жодних симптомів хвороби в неї немає

20:46 У Чернівцях сусіди хворого на коронавірус погрожують перекрити дорогу, якщо його дружину не госпіталізують

У Чернівцях жителі будинку на вулиці Руській, в якій проживає сім'я чернівчанина, в якого виявили коронавірус, обіцяють перекрити дорогу, якщо дружину хворого медики не ізолюють до шостої години ранку 4 березня

18:44 Хворий на коронавірус чернівчанин сьогодні святкує день народження

17:57 У інфекційному відділенні Чернівецької лікарні, де перебуває хворий коронавірусом, чергують семеро лікарів

16:45 Коронавірус у Чернівцях: мерія відзвітувала про заходи безпеки

У школах проведуть уроки про коронавірус, водіям і кондукторам громадського транспорту видають маски, а на ринках працюють медпункти. Ажіотажу в чернівецьких магазинах і аптеках поки що немає

15:45 Віталій Кличко відзвітував про готовність Києва до випадків коронавірусу

У столиці дезинфікують громадський транспорт і карети "швидкої",замовлені експрес-тести для аеропортів, а від завтра в усіх школах і садочках дітям вимірюватимуть температуру

15:28 Заступниця голови Чернівецької ОДА спростувала фейк про 35 ізольованих через коронавірус

15:11 Перший випадок коронавірусу в Україні: реакція соцмереж

14:50 Прикордонники, які перевіряли хворого на коронавірус, почуваються добре

14:36 У Чернівцях через коронавірус рекомендовано обмежити масові заходи

У місті дезінфікуватимуть громадський транспорт та посилять контроль на підприємствах і в організаціях, працює гаряча лінія з питань коронавірусу

14:22 Аналізи зараженого коронавірусом українця відправлять до Лондона

Аналізи українця, у якого виявили коронавірус, будуть відправлені в Лондон для остаточного підтвердження та внесення до статистики ВООЗ

14:04 На Львівщині 7 осіб перевіряли на коронавірус

13:50 У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус

У чернівецьких школах повідомляють також про те, що отримали розпорядження не допускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та грипу

13:17 На Львівщині підготували 150 місць для людей з підозрою на коронавірус

13:15 Через коронавірус можуть змінитись правила виклику лікаря та "швидкої"

В Україні на деякий час можуть бути внесені зміни в правила виклику швидкої допомоги та лікарів

13:09 Житомирщина закупить 500 спецкостюмів на випадок коронавірусу

13:04 Скалецька заспокоїла щодо першого випадку коронавируса в Україні

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька заявила, що ситуація із зареєстрованим першим випадком зараження коронавірусом в Україні повністю контрольована

12:58 Епідеміологи терміново перевіряють людей, які подорожували з хворим на коронавірус

12:45 Зберігайте спокій: Гончарук відреагував на появу коронавірусу в Україні

Після появи інформації про перший випадок інфікування коронавірусом в Україні Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав українців зберігати спокій

12:35 Коронавірус в Україні: маска не врятує - МОЗ

12:29 Стан хворого на коронавірус чоловіка стабільний

Загрози його життю наразі немає. Дружина хворого перебуває в самоізоляції в себе вдома. Лікарі відпрацьовують найближче оточення хворого

11:33 В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу

Під час брифінгу Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров`я України, офіційно повідомив про виявлення коронавіруса в Чернівцях

Хворий потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.