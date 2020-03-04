Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 березня 2020
14:51 У трьох чернівчан, госпіталізованих сьогодні, не знайшли ознак коронавірусу
14:48 Коронавірус: в Харкові будуть моніторити ринки
У Харкові на ринках, в торгових центрах і місцях масового скупчення людей буде вжито низку заходів щодо попередження поширення ГРВІ та коронавіруса
14:03 У Києві через коронавірус обмежили доступ батьків до шкіл
Усім дітям вимірюють температуру, миють та дезінфікують приміщення шкіл і садочків, проводяться бесіди з дітьми про дотримання правил гігієни
13:19 У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
13:18 В Україні є шість потенційно хворих коронавірусом - заступник міністра
13:11 У Львові досі немає тест-систем для перевірки на коронавірус
12:52 У студента-медика з Чернівців підозрюють коронавірус
12:51 Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання числа заражених коронавірусів в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом
12:26 У Львові створили оперативний штаб для протидії коронавірусу
11:21 Медики розповіли про стан хворого на коронавірус чернівчанина
Клінічних ознак пневмонії у чоловіка немає, динаміка позитивна
10:03 У Чернівцях через коронавірус дезінфікують тролейбуси
Керівник міського управління з благоустрою перевірив тролейбуси перед виїздом на маршрут
08:53 У МОЗ не відкидають поширення коронавірусу по Україні
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення китайського коронавірусу на території країни
03 березня 2020
22:53 Голова Чернівецької ОДА проводить терміновий брифінг щодо коронавірусу
21:19 У Чернівцях на вимогу сусідів госпіталізували дружину чоловіка, у якого виявили коронавірус
До цього жінка перебувала в самоізоляції. Вона почувається добре, жодних симптомів хвороби в неї немає
20:46 У Чернівцях сусіди хворого на коронавірус погрожують перекрити дорогу, якщо його дружину не госпіталізують
У Чернівцях жителі будинку на вулиці Руській, в якій проживає сім'я чернівчанина, в якого виявили коронавірус, обіцяють перекрити дорогу, якщо дружину хворого медики не ізолюють до шостої години ранку 4 березня
18:44 Хворий на коронавірус чернівчанин сьогодні святкує день народження
17:57 У інфекційному відділенні Чернівецької лікарні, де перебуває хворий коронавірусом, чергують семеро лікарів
16:45 Коронавірус у Чернівцях: мерія відзвітувала про заходи безпеки
У школах проведуть уроки про коронавірус, водіям і кондукторам громадського транспорту видають маски, а на ринках працюють медпункти. Ажіотажу в чернівецьких магазинах і аптеках поки що немає
15:45 Віталій Кличко відзвітував про готовність Києва до випадків коронавірусу
У столиці дезинфікують громадський транспорт і карети "швидкої",замовлені експрес-тести для аеропортів, а від завтра в усіх школах і садочках дітям вимірюватимуть температуру
15:28 Заступниця голови Чернівецької ОДА спростувала фейк про 35 ізольованих через коронавірус
15:11 Перший випадок коронавірусу в Україні: реакція соцмереж
14:50 Прикордонники, які перевіряли хворого на коронавірус, почуваються добре
14:36 У Чернівцях через коронавірус рекомендовано обмежити масові заходи
У місті дезінфікуватимуть громадський транспорт та посилять контроль на підприємствах і в організаціях, працює гаряча лінія з питань коронавірусу
14:22 Аналізи зараженого коронавірусом українця відправлять до Лондона
Аналізи українця, у якого виявили коронавірус, будуть відправлені в Лондон для остаточного підтвердження та внесення до статистики ВООЗ
14:04 На Львівщині 7 осіб перевіряли на коронавірус
13:50 У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус
У чернівецьких школах повідомляють також про те, що отримали розпорядження не допускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та грипу
13:17 На Львівщині підготували 150 місць для людей з підозрою на коронавірус
13:15 Через коронавірус можуть змінитись правила виклику лікаря та "швидкої"
В Україні на деякий час можуть бути внесені зміни в правила виклику швидкої допомоги та лікарів
13:09 Житомирщина закупить 500 спецкостюмів на випадок коронавірусу
13:04 Скалецька заспокоїла щодо першого випадку коронавируса в Україні
Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька заявила, що ситуація із зареєстрованим першим випадком зараження коронавірусом в Україні повністю контрольована
12:58 Епідеміологи терміново перевіряють людей, які подорожували з хворим на коронавірус
12:45 Зберігайте спокій: Гончарук відреагував на появу коронавірусу в Україні
Після появи інформації про перший випадок інфікування коронавірусом в Україні Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав українців зберігати спокій
12:35 Коронавірус в Україні: маска не врятує - МОЗ
12:29 Стан хворого на коронавірус чоловіка стабільний
Загрози його життю наразі немає. Дружина хворого перебуває в самоізоляції в себе вдома. Лікарі відпрацьовують найближче оточення хворого
11:33 В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
Під час брифінгу Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров`я України, офіційно повідомив про виявлення коронавіруса в Чернівцях
Хворий потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.
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