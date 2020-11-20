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20 ноября 2020, 11:58 18

В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного больного COVID-19

20 ноября 2020, 11:58 18
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Фото: из открытых источников
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В среднем в Украине лечение одного больного COVID-19 стоит 38 тыс. грн.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", передает RegioNews.

Если мы сейчас говорим, сколько в среднем стоит лечение одного больного, то это 38 тысяч грн. Это не считая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что сейчас Национальная служба здоровья Украины несколько иначе оплачивает этот тариф.

Она оплачивает сначала 1,2 млн грн для подготовки больницы, чтобы больница закупила лекарственные средства, которые должны использоваться для лечения, и в дальнейшем платит 170 тыс. грн на медицинскую бригаду, к которой привязаны как медицинские работники, так и определенное медицинское оборудование, которое должно использоваться", - сказал главный санврач.

Напомним, Украина планирует закупить вакцину от COVID-19 для 20 млн населения - Ляшко.

коронавирус Минздрав лечение цена Виктор Ляшко
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