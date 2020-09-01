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01 сентября 2020, 13:12 2

Киев и еще 17 регионов не готовы ослабить карантин

01 сентября 2020, 13:12 2
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Фото: flickr
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По состоянию на 1 сентября в Украине не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 17 областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По данным министерства, в этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Не соответствуют критериям Минздрава следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Самый высокий уровень заболеваемости на COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней было зафиксировано в Черновицкой области, а именно 274,1 на 100 тысяч.

В Тернопольской области - 221,3 на 100 тыс. населения, Ивано-в Франковской области - 175 на 100 тыс. населения, Ровенской области - 125,2 на 100 тыс. населения, Харьковской области - 112,4 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

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коронавирус Украина карантин Минздрав регионы
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