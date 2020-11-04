Киеву прогнозируют попадание в "красную" зону карантина

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews.

За минувшие сутки в Киеве выявили 856 новых случаев коронавируса.

"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне, - ред.), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - считает Рубан.