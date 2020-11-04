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04 ноября 2020, 12:35 984

Киеву прогнозируют попадание в "красную" зону карантина

04 ноября 2020, 12:35 984
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3 ноября в Киеве выявили 856 новых случаев коронавируса
Фото: flickr
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Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина. Впрочем, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews.

За минувшие сутки в Киеве выявили 856 новых случаев коронавируса.

"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне, - ред.), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - считает Рубан.

Напомним, 2 ноября в Минздраве повысили порог заболеваемости COVID-19, при котором возможен полный локдаун.

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коронавирус Украина Киев карантин зона
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