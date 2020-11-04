Киеву прогнозируют попадание в "красную" зону карантина
3 ноября в Киеве выявили 856 новых случаев коронавируса
3 ноября в Киеве выявили 856 новых случаев коронавируса
Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина. Впрочем, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews.
За минувшие сутки в Киеве выявили 856 новых случаев коронавируса.
"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне, - ред.), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - считает Рубан.
Напомним, 2 ноября в Минздраве повысили порог заболеваемости COVID-19, при котором возможен полный локдаун.
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