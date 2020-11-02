09:49  02 ноября
В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19: что известно
09:58  02 ноября
Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел COVID-19
08:13  02 ноября
За сутки только два нарушения: ситуация в зоне ООС остается контролируемой - штаб
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2020, 09:49 4

В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19: что известно

02 ноября 2020, 09:49 4
Читайте також українською мовою
Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Харьковской области - 817
Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Харьковской области - 817
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 1 ноября COVID-19 диагностировали у 6754 человек, умерли 69 больных, выздоровели 2327 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области - 817, во Львовской - 464, Черновицкой - 418 и Житомирской - 398 областях.

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 507 человек.

За сутки было проведено 36 587 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4925.

В стране за все время пандемии заболело 402 194 человек, из них 163 768 выздоровели, летальных исходов - 7375.

Напомним, в Украине на утро 1 ноября было зарегистрировано 395440 случаев коронавирусной болезни.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус Украина карантин смерть болезнь пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Все публикации »
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »