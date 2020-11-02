В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19: что известно

Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Харьковской области - 817

Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Харьковской области - 817

Фото: из открытых источников

В Украине за 1 ноября COVID-19 диагностировали у 6754 человек, умерли 69 больных, выздоровели 2327 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области - 817, во Львовской - 464, Черновицкой - 418 и Житомирской - 398 областях.

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 507 человек.

За сутки было проведено 36 587 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4925.

В стране за все время пандемии заболело 402 194 человек, из них 163 768 выздоровели, летальных исходов - 7375.

Напомним, в Украине на утро 1 ноября было зарегистрировано 395440 случаев коронавирусной болезни.

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