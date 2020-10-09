Шмыгаль "засыпал" поручениями губернаторов и министров из-за вспышки коронавируса

В Украине сегодня зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине сегодня зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

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Сегодня, 9 октября, глава украинского правительства Денис Шмигаль провел совещание с руководителями государственных областных администраций и министрами, во время которого дал ряд поручений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

По итогам совещания Шмыгаль поручил Минздраву проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения койко-мест.

Также он поручил председателям областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности относительно проведения массовых мероприятий.

Департаментам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администрациях поручили отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Кроме того, Шмыгаль поручил главному санитарному врачу Виктору Ляшко и председателям ОГА поставить на личный контроль работу горячих линий.

Напомним, в Госпродпотребслужбе Украины прогнозируют, что пик волны коронавирус в Украине будет зафиксирован в январе-феврале 2021 года, а с марта начнется снижение уровня заболеваемости.

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