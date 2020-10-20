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20 октября 2020, 17:46 2

В Тернополе ввели ограничения на пользование общественным транспортом

20 октября 2020, 17:46 2
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Это связано с тем, что город попал в "красную" зону
Это связано с тем, что город попал в "красную" зону
Фото из открытых источников
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В Тернополе, который вместе с рядом других городов Украины попал в "красную зону" карантина, ограничили для пассажиров пользование общественным транспортом.

Как передает RegioNews, об этом "Украинским новостям" сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что через отнесение Тернополя в "красную зону" эпидемической опасности, в городе ограничили посадку пассажиров в общественный транспорт.

По словам ведомства, транспорт работает в режиме спецперевозок. А дети, несмотря на ограничения поездок в общественном транспорте, продолжают ходить в школу, но с 21 по 26 октября уйдут на каникулы.

В то же время мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что город функционирует в прежнем режиме, но с соблюдением карантинных норм.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введено при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

коронавирус Украина карантин транспорт Тернополь
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