В Тернополе ввели ограничения на пользование общественным транспортом

Это связано с тем, что город попал в "красную" зону

Это связано с тем, что город попал в "красную" зону

Фото из открытых источников

В Тернополе, который вместе с рядом других городов Украины попал в "красную зону" карантина, ограничили для пассажиров пользование общественным транспортом.

Как передает RegioNews, об этом "Украинским новостям" сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что через отнесение Тернополя в "красную зону" эпидемической опасности, в городе ограничили посадку пассажиров в общественный транспорт.

По словам ведомства, транспорт работает в режиме спецперевозок. А дети, несмотря на ограничения поездок в общественном транспорте, продолжают ходить в школу, но с 21 по 26 октября уйдут на каникулы.

В то же время мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что город функционирует в прежнем режиме, но с соблюдением карантинных норм.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введено при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.