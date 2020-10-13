Кабмин требует, чтобы в Украине ежедневно делали 75 тысяч тестирований

Правительство делает все возможное, чтобы избежать худших сценариев

Правительство делает все возможное, чтобы избежать худших сценариев

Фото: Кабмин

Уже в этом году Украина должна выйти на 75 тысяч тестирований на COVID-19 методом ПЦР в сутки.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает RegioNews.

Правительство делает все возможное, чтобы усилить медицинскую систему и избежать худших сценариев. Министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена ​​задача увеличить количество тестирований до 50 тысяч в сутки, но мы должны выйти на 75 тысяч в сутки уже в этом году", - сказал Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки было сделано 51 205 тестирований на COVID-19. В частности, сделано 28 353 ПЦР-тестов и 22 852 ИФА-тестов.

Напомним, Шмыгаль заявил, что количество участников массовых мероприятий будет ограничено.