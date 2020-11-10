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10 ноября 2020, 21:49 34

У Петра Порошенко умерла теща, которая болела коронавирусом

10 ноября 2020, 21:49 34
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Фото: из открытых источников
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Во вторник, 10 ноября, умерла теща пятого президента Украины Петра Порошенко Людмила Переведенцева.

Об этом Петр Порошенко сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память", - написал Порошенко.

"Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в ​​Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - добавил он.

На прошлой неделе Порошенко рассказывал, что его теща при смерти от COVID-19.

Напомним, 16 июня умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко. 29 сентября стало известно, что Петр Порошенко заболел коронавирусом.

Петр Порошенко коронавирус смерть COVID-19
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