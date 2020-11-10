У Петра Порошенко умерла теща, которая болела коронавирусом

Ранее стало известно, что у нее обнаружили COVID-19

Ранее стало известно, что у нее обнаружили COVID-19

Фото: из открытых источников

Об этом Петр Порошенко сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память", - написал Порошенко.

"Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в ​​Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - добавил он.

На прошлой неделе Порошенко рассказывал, что его теща при смерти от COVID-19.

Напомним, 16 июня умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко. 29 сентября стало известно, что Петр Порошенко заболел коронавирусом.