У Петра Порошенко умерла теща, которая болела коронавирусом
Во вторник, 10 ноября, умерла теща пятого президента Украины Петра Порошенко Людмила Переведенцева.
Об этом Петр Порошенко сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память", - написал Порошенко.
"Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - добавил он.
На прошлой неделе Порошенко рассказывал, что его теща при смерти от COVID-19.
Напомним, 16 июня умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко. 29 сентября стало известно, что Петр Порошенко заболел коронавирусом.